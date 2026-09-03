Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ВТБ на уровне AAA(RU) по национальной шкале. Прогноз – «Стабильный», говорится в сообщении агентства.

Как поясняется в релизе, максимальный уровень рейтинга обусловлен системной значимостью банка для российской экономики, а также оценкой его собственной кредитоспособности. Аналитики АКРА указывают на высокую вероятность оказания банку экстраординарной поддержки со стороны мажоритарного акционера в случае необходимости. В числе факторов поддержки – стратегический и операционный контроль со стороны акционера, факты предоставления банку капитала и ликвидности в прошлом, а также системная роль кредитной организации.

В отчете АКРА отмечена высокая оценка бизнес-профиля банка. Банк занимает второе место по величине активов среди российских кредитных организаций, является головной структурой одноименной группы и обладает универсальной бизнес-моделью. Эксперты также положительно оценили систему корпоративного управления и прозрачность структуры собственности.

Позиция по капиталу признана удовлетворительной. Агентство обращает внимание, что за последние 12 месяцев нормативы достаточности капитала банка снизились на фоне роста активов, но при этом были поддержаны за счет привлечения субординированных депозитов и допэмиссии акций. Показатели генерации капитала и операционной эффективности, по оценке АКРА, существенно не изменились по сравнению с предыдущим годом.

Прогноз по рейтингу «Стабильный» отражает ожидания АКРА относительно сохранения стратегического и операционного контроля со стороны акционера, а также доминирующих позиций банка на финансовом рынке на горизонте 12–18 месяцев.

Справка:

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) создано в 2015 году. Основная задача АКРА – предоставление качественного рейтингового продукта пользователям российского рейтингового рынка. Методологии и внутренние документы АКРА разрабатываются в соответствии с требованиями российского законодательства и с учетом лучших мировых практик в рейтинговой деятельности.