АКРА подтвердило кредитный рейтинг Татарстана на уровне AAA(RU) со «стабильным» прогнозом

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинг кредитоспособности Республики Татарстан на уровне AAA(RU), прогноз по рейтингу «стабильный». Это соответствует наивысшему уровню кредитоспособности по национальной шкале.

Такая оценка обусловлена умеренно низким уровнем долговой нагрузки при несущественных рисках рефинансирования обязательств, сильным бюджетным профилем с высоким уровнем операционной эффективности и гибкостью бюджетных расходов. Дополнительную поддержку рейтингу оказывают высокие показатели развития региональной экономики, отмечают в АКРА.

В частности, усредненное соотношение баланса текущих операций и текущих доходов за 2020–2024 годы равняется 38%. По итогам 2023 года баланс текущих операций равен 26% текущих доходов — это значит, что текущих доходов достаточно для финансирования как текущих, так и существенной части капитальных расходов.

Соотношение модифицированного бюджетного дефицита и текущих доходов, усредненных за 2020–2024 годы, — -2%. Аналитики в связи с этим замечают, что Татарстан финансирует капитальные расходы преимущественно за счет доходов бюджета, хотя для обеспечения запланированного объема капитальных расходов в целом республике приходится использовать накопленные средства (но не в 2024 году).

«Качественная оценка бюджетного профиля определяется как высокая. Случаи нарушения бюджетного законодательства неизвестны, объем выпадающих налоговых доходов в связи с применением налоговых льгот несущественен для бюджета региона. Для республики характерно консервативное планирование бюджетных показателей, а фактический дефицит бюджета часто существенно меньше планируемых показателей <…>», — констатируют в АКРА.

Что же касается долговой нагрузки, на 1 января 2024 года на бюджетные кредиты приходилось 92% долговых обязательств Татарстана, тогда как оставшаяся часть долга приходилась на государственные гарантии. Процентные расходы необременительны. «График погашения долга плавный, а риски рефинансирования обязательств в краткосрочной перспективе несущественные, что обуславливается некоммерческим характером долга», — поясняют специалисты.

Агентство характеризует долговую нагрузку РТ на наивысшем уровне из-за длительного средневзвешенного срока погашения долга (превышающим три с половиной года), снижающейся долговой нагрузкой муниципалитетов и сбалансированной долговой политикой, основанной на применении долгосрочных долговых инструментов некоммерческого характера.

В среднесрочной перспективе вероятность того, что компаниям и финансовым организациям, имеющим стратегическое значение для экономики Татарстана или существенно зависящим от бюджета республики, потребуется адресная финансовая поддержка, невысока. Накопленной ликвидности достаточно для частичного покрытия долга региона.

Помимо прочего, РТ отличает развитая экономика с умеренной концентрацией на добыче топливно-энергетических полезных ископаемых. Согласно расчетам АКРА, с 2019 по 2022 год максимальную долю в 23% налоговых поступлений (усредненный показатель) в бюджет региона обеспечивала добыча нефти и газа. Примерно 15% поступлений приходилось на оптовую и розничную торговлю, около 23% — на совокупность обрабатывающих отраслей (более 7% приходилось на производство химических веществ).