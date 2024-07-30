АКРА подтвердило кредитный рейтинг РТ на уровне AAA(RU), прогноз стабильный

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинг кредитоспособности Республики Татарстан на уровне AAA(RU), прогноз по рейтингу «стабильный». Это соответствует наивысшему уровню кредитоспособности по национальной шкале.

Такая оценка обусловлена умеренно низким уровнем долговой нагрузки при несущественных рисках рефинансирования обязательств, а также сильным бюджетным профилем с высоким уровнем операционной эффективности и гибкости расходов бюджета. Дополнительную поддержку рейтингу оказывают высокие показатели развития региональной экономики, уточнили в АКРА.

В частности, усредненное соотношение баланса текущих операций и текущих доходов за 2021–2025 годы должно составить 35%. По итогам 2024 года баланс текущих операций может оказаться равен примерно 30% текущих доходов — это значит, что текущих доходов достаточно для финансирования как текущих расходов, так и существенной части капитальных расходов.

Усредненное значение доли капитальных расходов в совокупных расходах за 2021–2025 годы составит 44% (за вычетом субвенций). Усредненная за аналогичный период доля налоговых и неналоговых доходов в доходах региона будет равна 85% (без учета субвенций).

Соотношение усредненных за 2021–2025 годы модифицированного бюджетного дефицита и текущих доходов составит -3%. Это указывает на то, что РТ финансирует капитальные расходы в основном за счет доходов бюджета, однако для обеспечения всего запланированного объема капитальных расходов ей потребуется использовать накопленную ликвидность, констатировали в АКРА.

«Бюджетный профиль региона оценивается как сильный. Случаи нарушения бюджетного законодательства неизвестны, объем выпадающих налоговых доходов в связи с применением налоговых льгот несущественен для бюджета региона. Для республики характерно консервативное бюджетное планирование, а фактический дефицит нередко оказывается существенно меньше плановых показателей, что зачастую связано с волатильностью поступлений по налогу на прибыль», — заметили в рейтинговом агентстве.

Что же касается долговой нагрузки, на конец 2024 года соотношение долга и текущих доходов Татарстана будет немногим менее 30%. Процентные расходы необременительны: если брать усредненное значение за 2021–2025 годы, они составят значительно меньше 1% совокупных расходов бюджета (за вычетом субвенций); соотношение долга региона и прогнозируемого по итогам текущего года ВРП — менее 3%.

Долговой профиль агентство оценивает как очень сильный: средневзвешенный срок погашения долга существенно больше трех с половиной лет, а долговой портфель полностью сформирован некоммерческими инструментами. Операционная эффективность бюджета стабильно положительная, что указывает на отсутствие необходимости в финансировании текущих расходов за счет привлечения долга или использования накопленной ликвидности. Фактов просрочки платежей по долговым обязательствам не выявлено.

Накопленной ликвидности достаточно для финансирования бюджетного дефицита, ожидаемого по итогам года. К 1 июля остатки на счетах Татарстана увеличились более чем в 2,5 раза по сравнению с началом года. С января по июнь они более чем вдвое превышали среднемесячные расходы бюджета. По оценке АКРА, накопленных средств будет достаточно для финансирования в полном объеме дефицита бюджета РТ, ожидаемого по итогам 2024 года.

Кроме того, Татарстан отличает развитая экономика с умеренной концентрацией на добыче топливно-энергетических полезных ископаемых. Усредненный за 2019–2022 годы ВРП республики на душу населения в сопоставлении со среднестрановым показателем составил 108%. Согласно ожиданиям РТ, по показателю ВРП за 2023 год усредненный ВРП на душу населения в 2020–2023 годах может снизиться до 106% от аналогичного показателя в среднем по стране, что, впрочем, не приведет к изменению категории ВРП региона.