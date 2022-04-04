АКРА подтвердило кредитный рейтинг Банка Казани на уровне BB+(RU), прогноз «стабильный»

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство «АКРА» сообщило о сохранении кредитного рейтинга ООО КБЭР «БАНК КАЗАНИ» на уровне BB+ (RU), прогноз – стабильный. По данным на 1 февраля 2022 Банк Казани занимает 162-е место на российском рынке по величине собственного капитала и 165-е — по величине активов.

По словам Председателя Правления ООО КБЭР «БАНК КАЗАНИ» Олега Бачурина «Успешная планомерная работа банка доказала стабильность и надежность нашей финансовой системы и позволила подтвердить рейтинг. Мы продолжаем системно работать по всем направлениям банковских услуг. Платежи проходят по всему миру, а ставки по депозитам и кредитам на сегодняшний момент являются весьма привлекательными как для бизнеса, так и для населения. Банк Казани несомненно движется в правильном направлении, соблюдая интересы клиентов и акционеров, работая на лучший результат, предлагая широкий спектр интересных программ и банковских продуктов».

По состоянию на 1 февраля 2022 года Банк Казани имеет комфортный запас по регуляторному нормативу достаточности капитала и ликвидности.

Банк Казани в 2021 году проводил активную работу в сфере кредитования. Рост ссудного портфеля был зафиксирован как в корпоративном кредитовании, так и в розничном. Таким образом, АКРА приняло решение подтвердить рейтинг Банка Казани на уровне ВВ+ с прогнозом «стабильный».

По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, что предполагает высокую вероятность неизменности рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе на горизонте 12–18 месяцев. С полной версией пресс-релиза АКРА можно ознакомиться по ссылке.

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) создано в 2015 году. Акционерами АКРА являются многие крупнейшие компаний России, представляющие финансовый и корпоративный сектора. Основная задача АКРА – предоставление качественного рейтингового продукта пользователям российского рейтингового рынка. Методологии и внутренние документы АКРА разрабатываются в соответствии с требованиями российского законодательства и с учетом лучших мировых практик в рейтинговой деятельности.