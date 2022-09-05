АКРА подтвердила кредитный рейтинг Страхового Дома ВСК на уровне АA(ru)

Страховой Дом ВСК подтвердил кредитный рейтинг на уровне АA(ru), компании присвоен прогноз «Стабильный». Оценка была дана Кредитным рейтинговым агентством (АКРА).

Кредитный рейтинг ВСК обусловлен сильной оценкой финансового профиля при адекватном качестве управления и умеренно сильной оценкой бизнес-профиля.

Как отмечают аналитики АКРА, сильная оценка финансового профиля обусловлена высокими оценками достаточности капитала, качества активов и ликвидности. Соотношение доступного капитала и капитала под риском на 30 июня 2022 года составило 2,2. Повышение оценки достаточности капитала связано с ростом капитализации компании и снижением аквизиционных расходов. В сочетании с высоким абсолютным размером собственных средств (более 38 млрд руб.) это обуславливает высокую достаточность капитала.

Качество активов также оценивается на высоком уровне, поскольку компания инвестирует средства преимущественно в активы с низкими рисками, а также поддерживает достаточно высокое соотношение капитала и активов (0,24 на 30.06.2022). Концентрация активов находится на приемлемом уровне (по критериям АКРА) и не оказывает влияния на оценку качества активов.

Сильная позиция по ликвидности определяется высокими оценками коэффициентов текущей и долгосрочной ликвидности — 1,34 и 1,26 соответственно.

По мнению аналитиков АКРА, умеренно сильная оценка бизнес-профиля ВСК связана с ее прочными рыночными позициями и умеренно сильными операционными показателями. По итогам 2021 года рыночная доля компании составила 5%, а наиболее сильные позиции она занимает в сегменте каско (входит в топ-5 с 12%-ной долей рынка). В сегментах ДМС, страхования от несчастных случаев, страхования имущества юридических лиц и граждан, ОСАГО и прочих видов страхования ВСК входит в число десяти крупнейших компаний на российском страховом рынке.

Диверсификация клиентской базы и каналов продаж оценивается как достаточно высокая. Агентство определяет качество продуктового ряда ВСК как хорошее, отмечая способность компании удовлетворять потребности клиентов как по защите от крупных имущественных рисков, так и по страховой защите интересов физических лиц. Компания уделяет большое внимание развитию различных программ сегмента ДМС и корпоративного страхования.

Существенная работа, проделанная ВСК по отдельным страховым сегментам, в частности по ОСАГО и банковскому страхованию, а также с агентами и партнерами по продаже страховых продуктов компании, нашла отражение в повышении эффективности деятельности как по результатам 2021 года, так и по итогам первого полугодия 2022-го. Комбинированный коэффициент убыточности (ККУ), который в предыдущем периоде превышал единицу, на конец 2021 года составил 0,99, а по итогам первого полугодия текущего года — 0,94. Снижение ККУ связано как с сокращением убыточности, в частности в сегменте автострахования, так и со снижением уровня аквизиционных расходов. В ближайшие годы компания планирует удерживать ККУ на уровне ниже единицы.

Аналитики АКРА характеризуют качество управления ВСК как адекватное, поскольку агентство позитивно оценивает опыт менеджмента компании, его структуру и актуарную функцию, а также повышает оценку за развитие системы управления рисками.

Прогноз «Стабильный» отражает мнение АКРА об отсутствии явных признаков ухудшения операционной эффективности, что выражается в снижении ККУ, а также ожидания агентства, что на горизонте следующих 12–18 месяцев операционная эффективность компании не будет ухудшаться и ККУ сохранит свое значение ниже единицы.

«Сегодня Страховой Дом ВСК занимает прочные позиции на страховом рынке России, что подтверждает кредитный рейтинг, а также смена прогноза на «Стабильный» экспертами АКРА. Высокая оценка бизнес-портфеля ВСК основана на положительных результатах планомерной работы менеджмента как в части изменения структуры страхового портфеля, так и в части сбалансированной андеррайтинговой и тарифной политики, что, как мы видим, соответствующим образом отразилось на снижении комбинированного коэффициента убыточности (ККУ), особенно в первой половине текущего года, когда показатель улучшился на пять процентных пунктов. Мы и далее планируем удерживать ККУ на уровне ниже единицы. Наша сильная позиция по достаточности капитала, высокий уровень качества и ликвидности активов получили высокую оценку независимыми экспертами. Повышение операционной эффективности и адекватная структура активов являются безусловными приоритетами в работе компании, наравне с заботой о наших клиентах и сотрудниках компании, — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

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