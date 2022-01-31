Акмаль, Рэйна, Асай: зеленодольцы назвали своих малышей редкими именами

В зеленодольском ЗАГСе рассказали, какие редкие имена горожане выбирали для своих новорожденных детей. Так, мальчиков называли Дан, Акмаль, Эрик, Асай. Девочки получили имена Юна, Амели, Доминика, Евангелина, Рэйна. Об этом пишут «Новости Зеленодольска».

Самыми популярными именами для наследниц стали Алиса, София и Полина, для наследников — Мирон, Амир, Александр.

«Мода на Лену, Олю, Веру, Надю и Любу осталась в прошлом, почти нет Дим, Сереж, Денисов. Впрочем, мода, как известно, дама переменчивая. Даже на имена», — добавляет главный специалист отдела ЗАГС Лейла Хабирова.

Статистика за прошлый год продемонстрировала прирост населения. Всего родилось 1116 малышей — на 24 больше, чем годом ранее, в более чем 600 семей появились на свет вторые, третьи и даже четвертые и пятые дети.

Традиционным уже стал наплыв желающих пожениться 14 февраля, прошлый год также не стал исключением: отношения оформили 14 пар. В этом году на День всех влюбленных подано шесть заявлений. А вот на зеркальную дату 22.02.2022 заявлений не принимают — во вторник регистраций браков в ЗАГСе нет.