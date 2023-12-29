AK&M подтвердило высший рейтинг отчетности «Ростелекома» об устойчивом развитии

Рейтинговое агентство AK&M в третий раз подтвердило «Ростелекому» рейтинг отчетности в области устойчивого развития (ESG) на уровне RESG 1. Это высший уровень раскрытия нефинансовой информации в публичных отчетах организации. В соответствии с методикой агентства отчет «Ростелекома» об устойчивом развитии за 2022 год получил 95,6 баллов.

«Ростелеком» активно участвует в создании национальной цифровой среды и вносит большой вклад в формирование доступных общественных сервисов. Компания в полной мере понимает ответственность, которая лежит на ней перед обществом, и максимально подробно раскрывает информацию о своей роли в развитии цифровой экономики и устранении цифрового неравенства.

Важным приоритетом компании являются инвестиции в развитие человеческого капитала, поэтому «Ростелеком» уделяет большое внимание развитию персонала. В отчете приведена подробная статистика всех показателей, характеризующих этот процесс.

«Ростелеком» оказывает умеренное воздействие на окружающую среду, тем не менее уделяет большое внимание деятельности по ее защите, что также нашло отражение в отчете. Здесь подробно описаны все экологические проекты и ключевые показатели.

Согласно оценке агентства, отчет «Ростелекома» хорошо структурирован, снабжен удобной навигацией; в приложении приведены таблицы соответствия отчета существующим стандартам. Высоко оценивая качество отчетности в области устойчивого развития «Ростелекома» и учитывая, что компания является крупнейшим работодателем, рейтинговое агентство AK&M рекомендует расширить в отчете информацию, посвященную системе стажировок в вузах и целевом наборе студентов.

С полным текстом отчета об устойчивом развитии «Ростелекома» за 2022 год можно ознакомиться на сайте компании. Реклама. ПАО «Ростелеком»