Аккредитация вузов с 1 марта станет бессрочной. При этом вводится специальный мониторинг качества обучения по восьми показателям. Об этом рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на Гайдаровском форуме.

«С 1 марта 2022 года вузам, которые уже имеют аккредитацию, не нужно аккредитовываться, она становится автоматической, бессрочной. Мы полностью ушли от того, за что нас критиковали, – нет тонны бумаг, стресс-теста для всех работников высшего учебного заведения. Основной уклон мы делаем на регулярный мониторинг в сфере высшего образования», – сказал спикер.

Музаев уточнил, что мониторинг будет проводиться раз в три года. «По итогам мониторинга вузам надо преодолеть 70 баллов. Предварительно мы договорились поставить такую планку. Дело в том, что в течение следующего года, а первый мониторинг пройдет в марте 2023 года, мы еще проведем большую апробацию с отраслевыми вузами, негосударственными вузами и проверим, насколько те баллы, показатели, которые мы определили совместно, позволят системе качественно работать», – добавил он.

В перечень аккредитационных показателей, по словам руководителя Рособрнадзора, входят средний балл ЕГЭ, поступающих на бюджетной основе; наличие электронной информационно-образовательной среды; доля научно-педагогических работников; доля педагогов-практиков; доля обучающихся, выполнивших 70% и более заданий диагностической работы; наличие внутренней системы оценки качества образования; доля выпускников, выполнивших обязательства по договорам о целевом обучении, и доля выпускников, трудоустроившихся в течение года после окончания вуза.

«Эти показатели, так скажем, входной билет, чтобы вузы, получая аккредитацию государственного образца, соответствовали определенной базе и минимуму, который требует главный заказчик – государство. Эти восемь позиций подделать с помощью каких-то приписок и бумажек невозможно. Эти данные находятся в открытых источниках и не потребуют от вуза раз в пять лет, как в прошлом, напрягаться, готовить тонны бумаг, чтобы пройти очередную аккредитацию», – подчеркнул он.

Как пояснили в пресс-службе Рособрнадзора, наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие его деятельности государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия аккредитации учебное заведение по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.