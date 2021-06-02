Аккаунты органов власти РТ получат «галочки» для более эффективной работы с жителями

В Татарстане верифицируют аккаунты муниципальных образований и министерств в социальных сетях, сообщает АО «Татмедиа».

Благодаря «галочке» возле названия можно будет узнать официальную группу, в которой на сообщения можно получить официальный ответ от властей.

Сейчас работа по верификации сообществ активно идет в социальной сети «ВКонтакте».

«В Татарстане „ВКонтакте“ более популярен среди жителей для общения с органами власти. Поэтому ведется работа по улучшению качества ведения социальных сетей исполнителей и верификация официальных сообществ муниципалитетов и районных администраций. С этих аккаунтов публикуются ответы пользователям», — сообщили в Центре управления регионом Республики Татарстан, курирующем работу системы «Инцидент Менеджмент».

«Галочки» во «ВКонтакте» уже получили 30 аккаунтов муниципальных образований и 13 групп министерств. В числе верифицированных сообществ: «Администрация Альметьевска», «Администрация Набережных Челнов», «Минздрав Татарстана», «Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ» и другие.

С начала 2021 года через «Инцидент Менеджмент» было отработано свыше 18 тыс. обращений от татарстанцев, большая часть которых — более 15 тысяч обращений — поступили через «ВКонтакте».