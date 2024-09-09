Акимов: Летом хакеры снижают активность, есть «провал» по утечкам

Фото: Владимир Васильев / Татар-информ

Как правило, летом хакеры в России снижают свою активность. Об этом сообщил руководитель Innostage SOC CyberART Максим Акимов на пресс-конференции на Международном форуме Kazan Digital Week.

«За полгода произошло около 94 млн утечек персональных данных пользователей. Чтобы снизить риски, необходимо формировать киберустойчивость организации. Хакеры находят новые способы воздействия на инфраструктуру. На их удочку попадаются разные компании. Из года в год тенденция достаточно плачевная», — рассказал спикер.

Акимов отметил, что два год назад произошло около 300 млн утечек данных, из них более 100 млн были уникальными. «Выяснили, что летом хакеры отдыхают. И летом провал по утечкам. Но думаю — это [скорее] случайность, нежели практика», — уточнил он.

Фото: Владимир Васильев / Татар-информ

Директор по цифровой трансформации Innostage Руслан Сулейманов добавил, что в конце мая запустили программу по открытым кибериспытаниям. В них участвуют «белые» хакеры. За «реализацию недопустимого события» они получают вознаграждение.

«До этого было вознаграждение 5 млн рублей, если удастся взломать систему. То есть исследователь, который переведет с наших счетов до 200 тыс. рублей на подконтрольный счет, получал вознаграждение. Сегодня вознаграждение увеличили в два раза, до 10 млн рублей», — подчеркнул спикер.

По его словам, за три месяца испытаний специалисты отразили более 360 тыс. атак. Кроме того, за это время было заблокировано около 180 тыс. писем с вредоносными вложениями.