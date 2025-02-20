Аким Атырауской области Казахстана высоко оценил успехи Татарстана в нефтехимии

Татарстан ушел далеко вперед в вопросах нефтехимии, использование опыта республики было бы крайне полезно для нефтедобывающих регионов Казахстана. Таким мнением на бизнес-форуме, организованном Торгово-промышленной палатой РТ и Генеральным консульством Казахстана в Казани, поделился аким Атырауской области Серик Шапкенов.

Серик Шапкенов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Казахстан и Татарстан – духовно побратимские республики, у нас много похожего в культуре и даже речи. Касаемо Атырауской области, то ее роднит с Татарстаном богатая нефтегазовая отрасль. Во многом наша экономика строится на этом. Кроме того, в области нефтехимии [ваша] республика ушла далеко вперед, мы были бы рады изучить этот опыт», – заявил он.

В бизнес-форуме приняли участие представители многих крупнейших предприятий Татарстана. Они рассказали о деятельности своих компаний, а также об их интересах, касающихся взаимодействия с Атырауской областью.

В ответ представители Казахстана поведали собравшимся об экономическом потенциале своего региона и обозначили преимущества, которые предприниматели могут получить в Атырауской области.

Шамиль Агеев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В Татарстане работают крепкие компании, которые могут выступать хорошими партнерами. Нам хотелось бы, чтобы двухсторонние связи с Казахстаном стали еще более тесными. Мы очень рады приветствовать такую представительную делегацию во главе с акимом Атырауской области», – заметил председатель Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев.

В стратегическом партнерстве России и Казахстана особую роль играет региональное взаимодействие, подчеркнул Генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Исхаков.

Ерлан Исхаков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сегодняшнее участие Атырауской области в форуме неслучайно, так как там реализуются два крупных татарстанских проекта. Но нам важно, чтобы развивалось не только крупное производство, но и малое и среднее предпринимательство», – добавил дипломат.