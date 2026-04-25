Аким Атырауской области Казахстана поздравил Минниханова с 140-летием Габдуллы Тукая

Аким Атырауской области Казахстана Серик Шапкенов направил поздравление Раису Татарстана Рустаму Минниханову в связи со 140-летием со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая, сообщается в документе, который имеется в распоряжении «Татар-информа».

В нем говорится, что Шапкенов от имени жителей Атырауской области и от себя лично поздравляет Рустама Минниханова и весь братский татарский народ со знаменательной датой.

«Творчество Тукая – духовное достояние не только Татарстана, но и всех тюркских народов. Его проникновенные строки о родной земле, языке, о простом человеке и его чаяниях одинаково близки и понятны татарину, казаху и башкиру. В его поэзии бьётся сердце степи и звучит голос вечных ценностей – веры, труда, любви к родине и уважения к матери», – говорится в поздравлении.

Шапкенов процитировал строки Тукая о родном языке и отметил, что в этих строках – душа всех тюркских народов, для которых родное слово является основой бытия, связью поколений и корнем национального духа. Так же как Тукай воспевал татарский язык, великий Абай Кунанбаев учил казахов беречь родную речь и мудрость предков. Два современника – два выдающихся поэта, чьи голоса и сегодня звучат в унисон над просторами Евразии, подчеркнул он.

«Для казахского народа Тукай – близкий по духу поэт, вместе с Абаем и Шакаримом Кудайбердиевым зажигавший свет просвещения в начале XX века. Его слово перешагнуло границы и эпохи, объединяя тюркский мир общей памятью и общими идеалами», – добавил аким области.

Шапкенов пожелал Минниханову крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов на благо Татарстана, а также выразил уверенность, что дружба между народами, освященная именами Тукая и Абая, будет крепнуть из поколения в поколение.