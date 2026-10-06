Акела промахнулся: как Разин потерял контроль и ждать ли Козлова в «Магнитке»

Временное отстранение Андрея Разина от руководства «Металлургом» обнажило кризис доверия между тренером и раздевалкой. Почему откровенность сыграла с наставником злую шутку, клуб выбрал игроков и станет ли антипод Разина, Виктор Козлов следующим наставником — в материале «ТИ-Спорта».





Фото: metallurg.ru

Все к этомушло: ситуация в раздевалке «Металлурга» достигла точки кипения, и в руководстве не нашли других путей

Не сказать, что отстранение Андрея Разина от работы в «Металлурге» стало полной неожиданностью. Предпосылки к такому решению были, ведь сам специалист уже признавал на одной из пресс-конференций, что получал выговор от руководства, но всё равно продолжал в своей манере «жечь» и выносить своё недовольство игроками на плоскость публичного обсуждения.

Однако ситуация развивалась дальше, а точка кипения в раздевалке достигла своего максимума. Как признают в «Металлурге», теперь дело уже не столько в публичных высказываниях Андрея Разина, сколько в недовольстве игроков его манерой работы.

«Внутрикомандная ситуация действительно обсуждается, мы не собираемся это скрывать. Между главным тренером и игроками возникли разногласия как по игровым вопросам, так и по характеру взаимодействия. Это нормальная практика профессионального спорта: тренер имеет право определять требования к игрокам, игроки вправе выражать свою позицию. Проблема возникла тогда, когда эти разногласия перестали решаться внутри команды и начали влиять на рабочий климат. Клуб принял это во внимание и вмешался», — цитирует Жлобу пресс-служба «Металлурга».

Очевидно, что речь идет не только о пресловутых Егоре Яковлеве и Владимире Ткачёве, разногласия с которыми у тренера были выведены в публичную плоскость. В раздевалке «Металлурга» явно сложился некий консенсус о том, что Разину пора пересмотреть свой несколько деспотичный стиль работы.

В «Металлурге» сейчас сделали превентивные шаги, чтобы ещё раз попробовать успокоить ситуацию, посмотреть, как ещё можно разрядить эскалацию в раздевалке, а если в итоге компромисс так и не будет найден, то, вероятно, последует и следующий этап — полное расторжение контракта.

«Мы прошли через несколько этапов. Сначала клуб рассмотрел вариант трансфера игроков — это нормальная рыночная процедура, когда стороны не находят общего языка. Однако на данный момент приемлемых предложений не поступило. Параллельно мы инициировали переговоры между тренерами и игроками, чтобы урегулировать ситуацию в рабочем порядке. К сожалению, к согласию прийти не удалось, что не оставило пространства для компромисса.

Руководство во главе с президентом клуба приняло решение временно отстранить главного тренера от управления командой. Это неокончательный вердикт, управленческое решение, которое позволяет остановить эскалацию и оценить ситуацию без давления со стороны», — продолжает Жлоба для пресс-службы «Металлурга».

Отстранение — личный позор тренера. Сможет ли Разин продолжать работу после публичной порки?

Вместе с тем очевидно и другое: такое решение руководства «Магнитки» может иметь серьезные последствия, которые потом уже исправить будет невозможно. Да, понятно, что игроки и так были не слишком очарованы своим наставником, и не факт, что именно они инициировали это решение руководства «Магнитки». Все-таки матчи никто не «сливал» — команда идет на первом месте Восточной конференции.

Но после такой «публичной порки» авторитет Андрея Разина в раздевалке уже точно будет серьезно потрёпан. Более того, теперь игроки будут понимать, что их недовольство стоит в приоритете и между тренером и хоккеистами руководство выберет хоккеистов.

«Любое решение такого уровня влияет на атмосферу — это было бы нечестно отрицать. Команда и тренерский штаб всегда работают сообща, между людьми есть профессиональные и человеческие связи. Мы понимаем, что для части коллектива это непростое решение. При этом клуб обязан ставить во главу угла работоспособность команды, имидж и репутацию клуба в целом, а не отдельные взаимоотношения. Мы уже провели беседы с игроками и тренерским штабом, объяснили логику решения. Сейчас важно, чтобы команда и тренерский штаб сосредоточились на игре и достижении поставленной спортивной задачи, а не отвлекались на околоспортивные темы», — цитирует Жлобу пресс-служба.

Виктор Козлов — следующий наставник «Металлурга»? Полный антипод Разину должен успокоить ситуацию

Впрочем, многое встает на свои места, если верить последней информации некоторых источников. Так, телеграм-канал «Арена Бреда», к примеру, сообщает, что руководство магнитогорского «Металлурга» несколько дней назад вышло на нынешнего наставника «Салавата Юлаева» Виктора Козлова и сделало ему предложение возглавить клуб.

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

Специалист — полная противоположность Андрея Владимировича. Он всегда предельно корректен, дружелюбен с хоккеистами, а многие игроки, которые не приживались в других командах, у Виктора Козлова раскрывались. Про таких говорят: умеет находить подход к каждому. Судя по всему, в «Магнитке» устали от авторитарной манеры, и маятник качнулся в другую сторону. Теперь там хотят мягкого, дружелюбного и политкорректного тренера, который сумеет успокоить команду, но и не потеряет в результатах. Если верить источнику, сам специалист предложение не отвергал.

Разин открыл ящик Пандоры: слишком много оправданий и выяснений

Сейчас принято считать, что «заварушка» завертелась в тот момент, когда Андрей Разин пошел по скользкой дорожке и решил объясняться с журналистами, почему он поступил так или иначе и какие у него взаимоотношения с тем или иным хоккеистом.

Открыв ящик Пандоры, он уже закрыть его не смог — спираль событий только закручивалась. Одно высказывание тянуло за собой следующие вопросы, на которые наставник «Магнитки» ответить уж не мог.

Такой уж психотип у Разина — ему всегда необходимо, чтобы именно его позиция осталась последней и принятой верно. Его будет разрывать, пока он не выскажется, чтобы остаться правым. Промолчать и закончить обсуждение — не история Андрея Владимировича.

Лучше всего описывает ситуацию следующее высказывание Андрея Владимировича:

«Я получил на днях строгое предупреждение, поэтому целиком и полностью признаю свою вину. Банально скажу — извиняюсь. Если вы думаете, что я не переживаю по этому поводу… Извиняюсь перед всеми, естественно, я не должен себя так вести — должен сдерживать эмоции.

Я себя сейчас чувствую как в эпизоде в мультике «Маугли», когда стая волков бежит за косулей. И у них вожак Акела, и знаменитая фраза: «Акела промахнулся». А он промахнулся из-за чего? Из-за того, что там перед ним прыгнул тигр Шерхан. И шакал там кричит: «Акела промахнулся! Акела промахнулся!» И все волки: «Акела промахнулся! Акела промахнулся!» Конечно, никто сейчас не вспомнит, что я почти 10 минут отвечал на один и тот же вопрос. Но ещё раз говорю: Акела промахнулся, слов, как говорится, из песни не выкинешь, жизнь продолжается», — говорил на одной из пресс-конференций наставник «Магнитки».

Да, в сегодняшнем цифровом веке медийки именно так и происходит. Все пытаются дотянуться до хайпа — поймать острый ответ, заснять интересное, получить реакцию.

Именно эту реакцию Разин и дает журналистам. Поняв это, теперь каждый, даже региональный корреспондент местной газеты с радостью бежит на игру с «Металлургом», чтобы задать ему пару вопросов о его взаимоотношениях с игроками. Хотя, по сути, омского корреспондента это вряд ли должно сильно волновать — у него вон Ги Буше устраивает очередное представление с закатыванием глаз и не знает, почему его команда такая загнанная и «поломанная» уже на старте сезона.

Разину по-хорошему нужно было объяснить, что корректность в выражениях и умение промолчать — еще один инструмент современного тренера. Да, никто не любит излишне стерильные пресс-конференции Анвара Гатиятулина, и брать пример с наставника «Ак Барса» тоже не стоит. Но всегда можно найти баланс, к которому пришел тот же Виктор Козлов. Вот кому удается и в достаточно интеллигентной манере обсудить с журналистами происходящее, но при этом не переходить определенную грань, когда пресс-конференция превращается в разборки