Экономика 11 мая 2026 15:36

Акцизы в бюджет Татарстана за январь–апрель принесли 15,4 млрд рублей

По итогам января–апреля 2026 года поступления акцизов в консолидированный бюджет Республики Татарстан составили 15,4 млрд рублей (28% от плановых назначений), сообщили в пресс-службе Министерства финансов РТ.

В их числе:

  • акцизы на алкоголь — 1,4 млрд рублей;
  • акцизы, поступающие в счет компенсации потерь по движимому имуществу и средним дистиллятам — 1,9 млрд рублей;
  • акцизы на пиво — 4,9 млрд рублей;
  • акцизы на нефтепродукты — 7,1 млрд рублей;
  • акцизы на газ, приобретаемый для производства аммиака — 0,1 млрд рублей.

Поступления от акцизов на нефтепродукты имеют целевое назначение и направляются на финансирование дорожной деятельности.

