Акцизы в бюджет Татарстана за январь–апрель принесли 15,4 млрд рублей
По итогам января–апреля 2026 года поступления акцизов в консолидированный бюджет Республики Татарстан составили 15,4 млрд рублей (28% от плановых назначений), сообщили в пресс-службе Министерства финансов РТ.
В их числе:
- акцизы на алкоголь — 1,4 млрд рублей;
- акцизы, поступающие в счет компенсации потерь по движимому имуществу и средним дистиллятам — 1,9 млрд рублей;
- акцизы на пиво — 4,9 млрд рублей;
- акцизы на нефтепродукты — 7,1 млрд рублей;
- акцизы на газ, приобретаемый для производства аммиака — 0,1 млрд рублей.
Поступления от акцизов на нефтепродукты имеют целевое назначение и направляются на финансирование дорожной деятельности.