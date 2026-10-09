Акцизы принесли бюджету Татарстана 35,7 млрд рублей за девять месяцев

За январь – сентябрь 2026 года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 35,7 млрд рублей акцизов. Об этом сообщает пресс-служба Минфина республики.

Больше всего доходов обеспечили акцизы на нефтепродукты – 16 млрд рублей и пиво – 13 млрд рублей. Еще 3,8 млрд рублей поступило в счет компенсации потерь по движимому имуществу и средним дистиллятам.

Акцизы на алкоголь принесли бюджету 2,7 млрд рублей, на газ, используемый для производства аммиака, – 200 млн рублей.

Поступления от акцизов на нефтепродукты имеют целевое назначение: эти средства направляют на финансирование дорожной деятельности.