Акцию «Россия – семья семей» проведут в День воссоединения Крыма с Россией

В рамках Года единства народов России, объявленного указом Президента, Дом народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей проведет всероссийскую просветительскую акцию «Россия – семья семей». Мероприятие приурочено ко Дню воссоединения Крыма с Россией, передает пресс-служба Дома дружба народов РТ.

Акция посвящена идее единства народов страны. Россия рассматривается как общая семья, в которой каждый народ сохраняет свои традиции и культурные особенности, но при этом действует совместно ради общего блага.

Текст акции составлен из цитат Президента Владимира Путина. Его будут диктовать на русском языке, однако участники смогут написать текст на любом языке, который изучается на территории страны.

Ожидается, что к акции присоединятся представители федеральных и региональных органов власти, общественные деятели, участвующие в реализации государственной национальной политики, лидеры общественного мнения и представители бизнеса, а также представители разных народов России.

В Казани акция пройдет 18 марта в 12:00 на площадке Дома Дружбы народов Татарстана.

Для участия требуется предварительная регистрация. Количество мест ограничено.