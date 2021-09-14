Экоактивисты возобновят весной акцию по спасению ириса аировидного на Лебяжьих озерах

Акция по пересадке ириса аировидного с высыхающего луга к кромке воды прошла на Лебяжьих озерах в Казани. Следующие мероприятия по спасению гибнущего из-за нехватки влаги травянистого растения состоятся весной 2022 года. Об этом рассказал ИА «Татар-информ» организатор акции — экоактивист Тимур Ескараев.

«К сожалению, в воскресенье набралось не так много народа — всего 25 человек. На неблагоприятном участке произрастает около 1000 корней рекомендованного к сохранению растения. Мы пересадили только 155 корней, или 50% от первоначального плана. Большую часть корней посадили на Лебяжьем и еще 55 — на озере Чайковском на Кварталах в Казани, вдоль кромки воды», — пояснил собеседник агентства.

Акция была направлена на сохранение биоразнообразия озер. По оценке экологов, на данном участке ирис обречен на вымирание из-за снижения уровня грунтовых вод в последние годы. Это может случиться в ближайшие десять лет.

«Ирисы находятся в угнетенном состоянии, поскольку не получают достаточно влаги. С уходом грунтовых вод растение не цветет. Оно кое-как пережило это засушливое лето. Аналогичные акции продолжатся весной следующего года. Будем пересаживать ирисы на озера на дальние Лебяжьи озера», — отметил Ескараев.

Экоактивист пояснил, что ирис аировидный (иначе — касатик желтый), хоть и не занесен в Красную книгу, но рекомендован к сохранению.