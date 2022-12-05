Акцию «Елка желаний» в этом году проведут и для детей из новых регионов России

В этом году присоединиться к Всероссийской акции «Елка желаний» смогут дети от 3 до 17 лет, проживающие в новых регионах России – Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Загадать желание можно до 10 декабря, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

Желания детей могут быть как материальные – например, книги, товары для хобби, музыкальные инструменты, спортинвентарь, детские и развивающие игрушки, одежда и наряды, цифровая электроника, так и нематериальные – поездки в другие города, встречи с кумирами, посещение мероприятий и опробование себя в различных профессиях. Желающие могут принять участие в акции и исполнить новогодние детские мечты.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте акции. Если у ребенка нет технической возможности подать заявку на участие в акции и рассказать о своем желании, то представитель ребенка может обратиться за помощью к штабам акции #МЫВМЕСТЕ.

Напомним, акция «Елка желаний» инициирована Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на Всероссийском онлайн-марафоне «#Мы вместе». В этом году она проводится уже в четвертый раз. «Елка желаний» дает возможность исполнить мечты детей в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, ребят из малообеспеченных семей и детей-сирот.