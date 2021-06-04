Акцию благотворительной подписки «Дерево добра» провела в Казани «Почта России»

В казанском филиале «Почты России» на Кремлевской, 8 прошла акция благотворительной подписки «Дерево добра», приуроченная к Международному дню защиты детей.

Те, кто подписывал в этот день нуждающихся людей или организации (детские сады, библиотеки, школы-интернаты, вузы и ссузы, дома престарелых) на издания из каталога, становились участниками розыгрыша брендированных призов от «Почты России» и издательского дома «Юнилайн». Розыгрыш среди оформивших благотворительную подписку на второе полугодие 2021 года проводился четырежды с промежутком в полчаса. Победители получили сувенирные наборы с кружками, ростомерами и другими приятными мелочами.

«Акция называется “Дерево добра”, потому что мы хотим, чтобы добро росло, подобно дереву. Изначально это была ель, которую мы ставим в отделении к новогодним праздникам и во время зимней акции украшаем подписными бланками участников. Теперь это символическое название, а дерево летнее изображаем на баннере акции. Сегодня, например, одна из участниц подписала Дербышинский детский дом-интернат», – рассказала главный специалист группы по маркетингу и корпоративным коммуникациям УФПС «Татарстан почтасы», филиала «Почты России» Евгения Доронина

Подписка на издания по акции «Дерево добра», уточнила она, оформляется по полной стоимости. Но уже через несколько дней «Почта России» традиционно откроет декаду подписки на второе полугодие (с 7 по 17 июня), где татарстанские издания и многие центральные можно будет оформить с 30% скидкой.