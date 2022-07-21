Акцию «Белый цветок» провели в Казани в поддержку онкобольных детей

Благотворительная акция «Белый цветок» по сбору пожертвований для детей с онкозаболеваниями прошла сегодня на площади перед собором Казанской иконы Божией Матери. В мероприятии приняли участие представители Татарстанской митрополии, Министерства культуры РТ, Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

«Сегодня мы празднуем год этого прекрасного собора, который создан казанскими мастерами, для нас это огромная радость — пройтись по собору Казанской иконы Божией Матери. В прошлом году возродилась старинная акция “Белый цветок”. Много лет назад люди собирали пожертвования на помощь больным чахоткой. Ради сбора пожертвований продавалось то, что делалось руками царских детей. Они писали, вышивали, красили…», – напомнила в своем выступлении председатель наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

Она напомнила, что в этом году вся Россия отмечает 350 лет со дня рождения Петра Великого. «В Казани есть прекрасные выставки, посвященные истории 18 века, конца 17 века», – отметила она.

По словам министра культуры Татарстана Ирады Аюповой, задача акции «Белый цветок» – объединить как можно больше людей вокруг благого дела, рассказать подрастающему поколению о милосердии и традициях благотворительности.

«Спасибо всем, кто не прошел мимо и оказал нам помощь. Благодаря средствам, собранным неравнодушными жителями, все шесть ребят, которые борются с тяжелыми редкими заболеваниями, смогут получить шанс на выздоровление», – сказала Аюпова.

В знак помощи благому делу все участники акции получили на память символические бумажные цветы, которые изготавливали ученики и педагоги общественных и воскресных школ, а также добровольцы. По их словам, белый цветок – символ чистоты, надежды и обновления, и каждый человек, вне зависимости от возраста и материального положения, может помочь ближнему, который нуждается в помощи.

«Мы надеемся, что для людей оказывать помощь нуждающимся станет нормой. Даже небольшое пожертвование позволит спасти здоровье детей с онкологическими заболеваниями», – подчеркнула Ирада Аюпова

В начале ХХ века акция «Белый цветок» ежегодно проводилась в разных городах России. Собранные средства шли в помощь больным туберкулезом. Спустя век традиция возродилась как форма помощи детям с тяжелыми заболеваниями. Все собранные средства используются в том регионе, где проводились пожертвования.