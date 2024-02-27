Акция журнала «Сююмбике»: Жители Казани могут бесплатно отправить открытку к 8 Марта

Фото: © «Татар-информ», Салават Камалетдинов

В преддверии Международного женского праздника журнал «Сююмбике» совместно с ПАО «Казаньоргсинтез», АО «Татмедиа» и «Почтой России» проводит акцию «Күңел җылысы кушып» («Тепло души»).

«Отправлять открытки — это уже стало традицией журнала, потому что в предыдущие годы казанцы также имели возможность поздравить своих близких с праздником, отправив им открытки. В ноябре — День матери, в марте — праздник 8 Марта. В этот раз при поддержке компании «Казаньоргсинтез», акционерного общества «Татмедиа» и «Почты России» решили расширить географию. Любой житель города может прийти в отделение почты и бесплатно послать открытку родным, близким по Татарстану или по России», — рассказала корреспонденту «Татар-информа» главный редактор журнала «Сююмбике» Лариса Маликова.

Жительница Казани Лале ханум отправила поздравительную открытку своей двоюродной сестре.

«Давно уже не посылали друг другу открытки, это сейчас редкое явление. Мне самой было интересно. Думаю, сестра обрадуется», — сказала она.

Участница акции Раида отправила открытку своей маме.

«Раньше мобильных телефонов не было, посылали открытки. Но иногда люди старшего поколения не пользуются телефонами, поэтому мы на праздники отправляем открытки. Очень удобно», — поделилась она.

Во всех почтовых отделениях Казани есть эксклюзивные поздравительные открытки от «Сююмбике». На них уже наклеены марки, они готовы к отправке. Жители столицы РТ могут прийти в почтовые отделения и бесплатно послать открытку с 8 Марта. Для этого достаточно написать адрес и текст поздравления. Этой возможностью казанцы могут воспользоваться с 27 февраля. Количество открыток ограничено.

Автор: Зиля Мубаракшина