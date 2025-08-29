Акция в честь Дня города прошла в парке «Урам» в Казани

Фото: Татарстанское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России»

Сегодня, 29 августа, в Казани в парке «Урам» на Кремлевской набережной прошла акция, посвященная Дню города. Акция состоялась при поддержке Татарстанского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» и Комитета по делам детей и молодежи Казани.

Молодогвардейцы совместно со студентами, активистами общественных организаций РТ и жителями Казани развернули флаг Республики Татарстан размером 50 на 25 метров. Также активисты «Молодой Гвардии» провели раздачу лент с триколором РТ на той же площадке.

Фото: Татарстанское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России»

В 2024 году флаг Татарстана развернули у стен Кремля. По словам замруководителя Регионального штаба ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Владислава Тарасова, сегодня в акции поучаствовало более 200 граждан.

«Сегодня у нас здесь студенты Казанского государственного аграрного университета, Казанского инновационного университета, Энерго университета, различных техникумов, сотрудники Казанского порохового завода, волонтеры из Союза ветеранов РТ», – отметил Тарасов.

Замруководителя МГЕР Татарстана пожелал горожанам и жителям республики в преддверии Дня Республики Татарстан мира, добра, взаимопонимания и любви.

Фото: Татарстанское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России»

«Руководство нашей республики делает все возможное для того, чтобы наш город, наша республика расцветали с каждым днем. Недаром большие крупные международные события, такие как БРИКС, Универсиада проходили именно в Казани. Мы благодарны всем тем, кто ежедневно трудится на благо нашей республики, нашего города», – подчеркнул Тарасов.

Руководитель волонтерского отряда при Союзе ветеранов РТ Хария Халитова призналась, что придет на День республики и посетит праздничный салют.

Фото: Татарстанское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России»

«Я живу здесь уже много лет. Мы ждем и такие мероприятия. И мы гордимся своей республикой, городом. И как же это пропустить?» – отметила Халитова.

Завтра, 30 августа, в День города Казани и День Республики Татарстан, Молодая гвардия РТ проведет патриотическую акцию около Чаши. Они раздадут ленточки с триколором Татарстана.