Акция «Помоги собраться в школу» охватит почти 40 тысяч детей Татарстана

В Республике Татарстан продолжается масштабная благотворительная акция «Помоги собраться в школу», направленная на поддержку детей из многодетных, приемных семей, а также семей участников СВО. В этом году поддержку получат почти 40 тысяч школьников, сообщила заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина. По ее словам, из 47 222 первоклассников более 8 тысяч нуждаются в помощи, а школьные комплекты также передадут свыше 30 тысячам учащихся со 2-го по 11-й класс во всех районах республики, об этом сообщили в пресс-службе «Единой России» в РТ.

Сегодня к акции присоединилась депутат Государственной Думы РФ Татьяна Ларионова. В рамках визита она пообщалась с семьями участников СВО. Среди них – семья Хидировых, где пятеро детей, двое из которых – школьники. Светлана Хидирова, преподаватель колледжа, рассказала, что ее супруг сейчас проходит лечение после ранения.

Встреча прошла также с Марией Ахметзяновой, чьи дочери Аделина и Амелия готовятся к началу учебного года – их отец Руслан погиб в зоне СВО. Многодетная семья Измайловых, воспитывающая шестерых детей, также стала участником программы.

«В последние годы мы большое внимание уделяем семьям, где папы находятся за "ленточкой", они сегодня отстаивают интересы нашей России, они сегодня своим здоровьем, патриотизмом, мужеством доказывают, что Россия – самая сильная и непобедимая страна, и мы своих героев должны поддержать в том числе и помощью их детям», – подчеркнула Татьяна Ларионова.

«Особенно, конечно, большое внимание уделяется тем семьям, где папа, к сожалению, уже не вернулся или где папа вернулся, но имеет ранения. Вот поэтому количество получателей, которые нуждаются в поддержке, увеличивается», – отметила она.

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Как уточнила Лилия Арсланова, начальник отдела воспитания и дополнительного образования Управления образования Казани, вручение школьных наборов начнется с 20 августа и будет проходить в культурных центрах столицы республики. Поддержка будет оказана и детям из Лисичанска и Рубежного, над которыми шефствует Татарстан.

Очередной гуманитарный груз с учебными принадлежностями будет направлен в ЛНР в преддверии учебного года. «Несмотря на то, что трудно, сложно, этот цветок выхаживают, за ним ухаживают дети, и он не перестает радовать, несмотря на то, что цветок израненный. И дети там изранены, их души изранены», – рассказала Татьяна Ларионова, вспоминая посещение одной из школ в Рубежном.

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Марат Самигуллин отметил: «На новых территориях есть дети, которым нужно помогать, и мы вместе с Татьяной Петровной уже третий год всех детей Лисичанска и Рубежного, начиная с 1-го по 11-й класс, полностью обеспечиваем школьными наборами. […] Очень приятно, когда, приезжая на подшефные территории, мы видим на улице детей с нашими рюкзаками. Мы будем эту работу продолжать обязательно».

Видео: пресс-служба «Единой России» в РТ