Акция по сбору вторсырья «Мобильный пункт» пройдет в Казани в воскресенье

Акция «Мобильный пункт», которую организует сообщество «Экологично», пройдет на набережной Казанки 30 ноября. Горожанам предложат сдать вторсырье для последующей переработки, а также получить рекомендации по раздельному сбору отходов, сообщают «Вести Татарстан».

На площадке примут широкий перечень материалов: елочные игрушки, компьютерную технику (включая ноутбуки), контейнеры для цветов, кассовые чеки, ПЭТ-бутылки, мягкие и твердые виды пластика, тетрапак, металл и алюминий. Принести также можно корм для кошек и собак.

Кроме того, будет работать бесплатная ярмарка. Участники смогут передать одежду, книги, технику, предметы декора, посуду, фоторамки, аксессуары, картины, вазы и цветочные горшки — все, что может получить вторую жизнь.

Организаторы уточняют, что в мобильный пункт не принимают бумажную посуду, обувь, фильтры для воды, игрушки, батарейки, лампы, градусники, шприцы, капельницы, маски и перчатки.

Акция пройдет на парковке под мостом «Миллениум» с 10:30 до 11:30.