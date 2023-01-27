Акция по изготовлению кормушек для птиц пройдет в Советском районе Казани

28 января жители Казани смогут присоединиться к акции по изготовлению кормушек для птиц. Какие птицы обитают на территории Татарстана и чем их можно кормить, участникам расскажет биолог Антон Бортяков, сообщает мэрия столицы РТ.

Также участников акции ожидает викторина с призами.

Мероприятие пройдет в парке на территории ЖК «Весна» в Советском районе Казани и стартует в 10 утра.

Для участия необходима предварительная регистрация – желающие могут отправить сообщение по ссылке.