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Ру Тат
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Общество
27 января 2023  20:04

Акция по изготовлению кормушек для птиц пройдет в Советском районе Казани

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28 января жители Казани смогут присоединиться к акции по изготовлению кормушек для птиц. Какие птицы обитают на территории Татарстана и чем их можно кормить, участникам расскажет биолог Антон Бортяков, сообщает мэрия столицы РТ.

Также участников акции ожидает викторина с призами.

Мероприятие пройдет в парке на территории ЖК «Весна» в Советском районе Казани и стартует в 10 утра.

Для участия необходима предварительная регистрация – желающие могут отправить сообщение по ссылке.

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