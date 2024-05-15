Акция от ВТБ Лизинг: сниженные платежи и скидки на грузовую технику в наличии

Фото: пресс-служба АО ВТБ Лизинг

ВТБ Лизинг предлагает специальные условия на лизинг тягачей и самосвалов популярных китайских марок. В срок по 15 июня 2024 года в рамках акции «Двойная выгода» клиенты могут приобрести грузовые автомобили со скидками до 1,5 млн рублей и дополнительно сэкономить от 2 до 3 млн рублей за счет сниженных лизинговых платежей. Предложение действует на технику Sitrak, FAW и Beiben в наличии, доступную для поставки уже завтра.

При оформлении техники в лизинг юридические лица и индивидуальные предприниматели могут выбрать различные опции финансирования и дополнительные сервисы по обслуживанию своего автопарка. Компаниям доступны аванс от 0%, срок лизинга до 7 лет, персональные сезонные графики платежей, а также топливная карта со скидками до 3% и экономия до 20% на ТО и шинном сервисе.

В рамках спецпредложения стоимость тягача FAW с колесной формулой 4х2 снижена до 9,3 млн рублей. При этом в случае оформления лизинга на 7 лет с авансом 49% ежемесячный платеж уменьшится на 19,5 тыс. рублей и составит 108,9 тыс. рублей. Суммарно выгода по сниженным лизинговым платежам превысит 1,9 млн рублей. Дополнительно клиент на ОСН сможет сэкономить порядка 3,3 млн рублей*.

По данным аналитического агентства «Автостат», доля китайских брендов в парке грузовой техники в России стремительно растет. В топе находятся FAW и Sitrak, которым принадлежат 15% и 13% от общего объема грузовых машин из КНР соответственно. Согласно прогнозу, в 2024 году китайские марки могут занять второе место после отечественных в рейтинге всех грузовиков, представленных на рынке РФ.

Автомобили, участвующие в акции, доступны клиентам без долгих ожиданий, так как уже находятся в России и отгружаются из собственных запасов ВТБ Лизинг. При наличии интересующей техники на складе в регионе поставки, она может быть выдана на следующий день после заключения сделки.

Подать заявку на приобретение в лизинг техники в наличии со скидками и сниженными платежами можно в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг или по телефону единого контакт-центра: 8 800 551 19 18.

*Указанные расчеты являются предварительными, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Для получения индивидуальных расчетов выгоды по акции необходимо оставить заявку. Экономия на налогах доступна компаниям на общей системе налогообложения (ОСН).

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