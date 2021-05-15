«Ночь в музее» в Казани: визит на чердак усадьбы Сандецкого и шорохи дома Боратынского

В этом году акция «Ночь в музее» стала особенно долгожданной, поскольку из-за пандемийных ограничений в прошлом году не проводилась российскими музеями. К тому же ночному посещению музейных пространств на этот раз способствует аномально жаркая погода с тёплыми вечерами.

Национальный музей РТ

В Татарстане одним из первых ко всероссийской акции присоединился Национальный музей РТ. В этом году он проведет 15-й раунд «Ночи в музее». Правда, как призналась в интервью «Татар-информ» заместитель генерального директора по экскурсионно-туристической деятельности Зарина Сафина, из-за трагических событий в 175 школе 11 мая Национальный музей отказался от ставших традиционными массовых мероприятий на площади 1 Мая перед главным филиалом.

«Мы пересмотрели программу в связи с тем, что произошли трагические события, и сам контент изменился. Мы эту программу всё-таки решили провести, хотя были мысли перенести ее на следующую неделю. Так что в этом году программа только внутри музея. То, что должно было происходить на площади 1 Мая в «Ночь в музее», мы перенесли на июнь», - сказала Сафина.

Главное новшество этого года – комплексный билет, который позволит посетить все филиалы Национального музея РТ в течение дня. Его стоимость - 600 рублей.

«Помимо нашего музея, по нему можно посетить Литературный музей Тукая, мемориальный музей-квартиру Шарифа Камала, Музей Горького и Шаляпина, а также Музей Боратынского, где в этот день будут проходить мастерские, творческие встречи, кинопоказы, творческие встречи, концерты. Все филиалы сегодня работают до 22-23 часов», - отметила Зарина Сафина.

Важно, что купить комплексный билет можно пока только на «Ночь музеев» и только в главном филиале Национального музея РТ или онлайн на сайте kassir.ru.

Не все мероприятия в этот день ночные или вечерние. Программа в Национальном музее РТ рассчитана с 12 часов до 23 часов. Традиционно проводятся мастер-классы, квесты, а главным гостем станет коллектив La Primavera. В 19:00 в конференц-зале начнется концерт классической музыки «Наша музыка из ”не нашего” кино». При этом будет нетрадиционная рассадка самого оркестра, который исполнит такие мировые хиты как, например, саунд-треки из «Пиратов Карибского моря» и «Властелина колец».

В течение всего дня по музею будут проводиться экскурсии группами до 15 человек «История Татарстана в музейных раритетах», будут доступны выставки «Родина Солнца: раритеты восточной коллекции» и «На пороге Вселенной», приуроченная ко Дню космонавтики и 60-летию человечества в космосе. Днём в зале этой выставки прошли «Гонки по Солнечной системе», с изучением планет в формате игры.

В 20:00 начнется иммерсивная экскурсия «Живые голоса истории», когда о каждом периоде в экспозиции будут рассказывать свидетели той эпохи от первого лица (актеры).

В 22:00 откроется музейный кинотеатр, сюрпризом для всех любителей кино станут два эксклюзивных фильма от дирекции кинопроектов «Время кино».

«Будут показаны два фильма, которые на обычных телевизорах и в кинотеатрах вы не увидите. Один о Великой Отечественной войне, второй – на искусствоведческую тему», - анонсировала Зарина Сафина.

Филиал Национального музея РТ Музей Боратынского начнет свою программу с 19:00. Здесь запланированы поэтический вечер Алексея Гомазкова и концерт «Старая пластинка» Юлии Зиганшиной, а в 22:30 начнется акустическая экскурсия «Шорохи и звуки дома Боратынских». Согласно афише филиала, вход свободный по бронированию.

Подробнее с мероприятиями «Ночи в музее» Национального музея РТ и его филиалов можно ознакомиться на его сайте.

Казанский Кремль

Во время акции «Ночь в музее» входные билеты в отдельные музеи и выставочные залы музея-заповедника «Казанский Кремль» будут стоить 100 рублей. Мероприятия здесь стартуют с 18:30.

На площади перед зданием Юнкерского училища в это время начнется театрализованное представление «Мама, я в Казани!». До 23:00 у Спасской башни будет доступна тематическая фотозона.

С19:00 до 22:00 будет проходить музейный перформанс «Ожившая история».

Эти мероприятия свободного доступа – без билета. Из площадок и мероприятий, на которые необходим билет, можно выделить следующие:

в Центре «Эрмитаж-Казань» с 18:30 до 23:00 покажут фильм «Памятники искусства Дуньхуана. Пещеры тысячи Будд»;

в 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30 будут начинаться мастер-классы по созданию дракона-оригами;

в 20:00, 21:00, 22:00 будут разыграны пригласительные билеты на новую выставку «Пять символов счастья. Китайское искусство XVII-XX вв. из собрания Государственного Эрмитажа»;

в Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан с 18:30 до 20:00 будут проходить мастер-классы от художников-карикатуристов и портретистов Татарстана.

С 20:00 до 21:00 Казанское художественное училище имени Фешина проведет мастер-классы по созданию авторских сувениров (открыток) с использованием трафаретной печати.

С 22:00 до 23:00 намечено, пожалуй, главное событие акции «Ночь в музее» - сумеречная прогулка по музею.

В Музее Пушечного двора в 20:00 будет транслироваться видеоролик «Литейная яма. Путешествие на 300 лет назад».

В выставочном зале «Манеж» в 20:00 и 21:00 будет начинаться иммерсивный танцевальный спектакль в интерьерах выставки скульптуры «Война и Мир Вадима Сидура».

Часть мероприятий «Ночи в музее» в Казанском Кремле можно посетить за дополнительную плату. С ними, а так же с полной программой акции можно ознакомиться на сайте музея-заповедника Казанский Кремль.

Музей ИЗО РТ

Одной из самых увлекательных обещает стать в эту ночь авторская экскурсию по усадьбе Сандецкого (главному зданию Музея ИЗО РТ) Эдуарда Хайруллина, автора Ютуб-канал «Новая Тартария», в прошлом руководителя пресс-службы Президента РТ. Попасть на нее можно было по предварительному бронированию, которое, впрочем, уже закрыто. Однако сам Эдуард Хайруллин в новом амплуа экскурсовода в соцсетях обещал найти возможность посещения усадьбы для всех, кто напишет ему о своем желании. Начало экскурсии, во время которой автор обещает провести участников даже на чердак усадьбы, в 21:00.

Международный институт антиквариата

Частное собрание европейских предметов искусства и антикварной мебели тоже принимает участие в «Ночи в музее». Международный институт антиквариата в 19:00 на пахнет двери своей сокровищницы и покажет 4 отреставрированных старейшие картины, написанные на досках, и уникальный старинный испанский сундук.

Одна из картин - произведение французской школы живописи конца XVI века – «Распятие с предстоящими: Давидом и Моисеем». Сундук начала XVI века из массива ореха срезьбой и элементами кованого железа. Он декорирован одним из самых популярных орнаментов эпохи Средневековья – «льняными складками».

Только в «Ночь в музее» все посетители Международного института антиквариата имеют редкую возможность заглянуть в большое хранилище мебели, открывающееся для экскурсии раз в год. Вход свободный.