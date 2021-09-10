«Вернуться к истокам литературы»: журналисты Татарстана написали «Татарча диктант»

Более 30 журналистов и редакторов присоединились к всемирной образовательной акции «Татарча диктант-2021» в Казани на площадке агентства «Татмедиа». В числе прочих диктант написал руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айдар Салимгараев.

Сегодня в брифинг-зале «Татмедиа» не было свободных мест.

Фото © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Школа со строгим учителем»

Всемирная образовательная акция «Татарча диктант» стартовала в России 9 сентября и продлится три дня. Основным днем проведения акции в Татарстане и Башкортостане стало 10 сентября, в других регионах — 11-е число, а за рубежом — 12-е.

Сегодня в брифинг-зале «Татмедиа» не было свободных мест. Корреспонденты и редакторы татароязычных печатных, телевизионных и интернет-изданий пришли к 11 часам утра, чтобы проверить свои знания родного зыка. Среди участников акции были даже видеооператоры и фотографы.

Гости получили ручки и наклейки с логотипом акции, а также специальные бланки. После короткой вводной части в зале воцарилась тишина, как во время итоговой контрольной работы в школе. Диктант по отрывкам из произведений писателя Гумера Баширова журналисты писали под прицелом видеокамер коллег-телевизионщиков.

«Как будто заново сходил в школу со строгим учителем. Текст был длинным, под конец даже устала рука. Приятно было вспомнить, как пишутся диктанты. На самом деле ничего страшного и сложного не было», - поделился своими впечатлениями сразу после диктанта руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Айдар Салимгараев Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Участник акции отметил, что татарский язык соответствует мировоззрению людей. Меняется мир, и вместе с ним меняется татарский язык. «Сегодня важно вернуться к истокам татарской литературы и посмотреть, как писали классики, как строили слог. Это очень полезно», - подчеркнул Салимгараев.

Главный редактор ИА «Татар-информ» Ринат Билалов писал диктант на татарском языке впервые. Он признался, что было сложно, поскольку обучался в школе на русском языке. Кроме того, в виду технического прогресса давно не писал длинные тексты ручкой.

«Есть такой момент, что мы все отвыкли писать от руки из-за того, что работаем на клавиатуре. У многих ослаб навык письма ручкой, и я это сегодня почувствовал. Еще одна проблема заключается в разрыве между разговорным и литературным языком. Многие люди хорошо владеют разговорной речью, но при этом не знают литературных терминов. Такие диктанты дают возможность вспомнить полноценный язык», - отметил он.

«Диктант пишут все друзья и знакомые»

Директор по социальным медиа АО «Татмедиа» Алсу Исмагилова участвует в акции ежегодно, с самого начала ее проведения. Она пришла на диктант в приподнятом настроении.

«Всегда воспринимаю этот день как праздник. Для меня это акция любви и внимания к родному языку. Радует, что с каждым годом растет число ее участников. Четыре года назад, когда мы впервые вели прямую трансляцию с акции, на нее пришли пять человек. В прошлом году наблюдали массу желающих, а в этом – ажиотаж. Диктант пишем не только мы. Если посмотреть в Инстаграм, то в данный момент все мои друзья и знакомые пишут диктант», - сказала она.

«Это прекрасная возможность проверить себя. На первый взгляд, кажется, что текст простой, но он весьма объемный.» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Главный редактор татароязычного портала «Интертат» Рамис Латыпов ранее выступал в роли организатора, участники акции писали тексты под его диктовку. Два раза журналист писал диктант сам, за что получил «пятерки».

«Это прекрасная возможность проверить себя. На первый взгляд, кажется, что текст простой, но он весьма объемный. В нем есть и проза, и стихотворные строки, разные знаки препинания», - поделился Рамис Латыпов.

Собеседник отметил, что организаторы акции каждый раз выбирают произведения известных писателей в связи с юбилейными датами. В этом году мы отмечаем 120 лет со дня рождения Гумера Баширова, поэтому пишем строки из его произведения.

Чтобы совершенствовать знания родного языка, Латыпов рекомендовал коллегам как можно больше читать литературные произведения. Начитанному человеку не нужно учить правила, поскольку орфография и пунктуация налаживаются автоматически, подчеркнул он.

«Журчание родника Гумера Баширова»

Текст для диктанта на площадке «Татмедиа» прочитал корреспондент татарской редакции ИА «Татар-информ» Адель Ахметзянов. За два дня до мероприятия он тщательно изучил отрывок из выбранного произведения.

«Текст достаточно сложный, потому что в нем много разных знаков препинания. В нем есть очень длинные, вопросительные и восклицательные предложения. Этот текст больше подходит для профессиональных журналистов. В отрывке автор сравнивает стих с песней, с журчанием родника», - пояснил спикер.

Адель Ахметзянов отметил, что журналисты подошли к заданию добросовестно. Во время акции никто не пытался подсмотреть спорные моменты в мобильных гаджетах. С диктантом аудитория справилась за полчаса.

Адель Ахметзянов Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Главной площадкой «Татарча диктант» в 2021 году в Казани стал Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ. Также мероприятие проходит в учреждениях, организациях и вузах столицы Татарстана. Помимо этого, желающие могут принять участие в акции онлайн.

«В этом году будет организовано около 3 тыс. площадок в школах, музеях, национально-культурных центрах, детсадах и клубах. Ежегодно растет число участников акции. В прошлом году диктант писали 378 тыс. человек. Мы ожидаем, что за три дня в 2021 году диктант напишет миллион участников», - сообщила куратор акции «Татарча диктант» по Татарстану Лейсан Фахриева.

Участники из Татарстана и Башкортостана пишут диктант по отрывкам из произведений писателя Гумера Баширова. В Казани тексты читает профессор, доктор филологических наук Фоат Галимуллин. Жители регионов страны напишут диктант по отрывку из произведения татарского поэта и писателя Ибрахима Салахова. Тексты для регионов читает директор филиала ФГУП ВГТРК «ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов.

За рубежом участники будут писать текст под диктовку заслуженного артиста РТ, артиста Татарского государственного театра им. Галиасгара Камала Фаниса Зиганшина. Трансляция диктанта организована на телеканалах ТНВ-Татарстан и ТНВ-Планета. Впервые в этом году тексты можно написать на клавиатуре.

«Писать диктант впервые можно двумя способами - на бумаге или сидя дома, на клавиатуре. Для этого нужно зайти на сайт http://diktant.tatar/, найти ссылку на новую платформу и пройти регистрацию. Здесь же можно автоматически отправить текст на проверку. Таким образом, диктант можно писать на клавиатуре на любых дивайсах в удобное время», - отметила Фахриева.

Акция направлена на повышение интереса к татарскому языку, развитие навыков правильной речи и правописания на литературном языке. Это прекрасная возможность для татароязычных жителей региона и всей страны проверить свои орфографические и грамматические ошибки.

Акция направлена на повышение интереса к татарскому языку, развитие навыков правильной речи и правописания на литературном языке. Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Организаторами акции «Татарча диктант» выступают Всемирный форум татарской молодежи, Исполком Всемирного конгресса татар, КФУ, Институт филологии и межкультурной коммуникации, телерадиокомпания «Новый Век», Минмолодежи РТ.

Диктант по татарскому языку будут проверять филологи, профессора и доктора филологических наук Института филологии и межкультурных коммуникаций КФУ. Результаты диктанта будут опубликованына официальном сайте diktant.tatar не позднее 30 дней после проведения акции.