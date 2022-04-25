Акция «Георгиевская лента» стартует в Казани 27 апреля

В предстоящую среду, 27 апреля, в Казани стартует акция «Георгиевская лента». Она пройдет в рамках подготовки к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом на деловом понедельнике сообщила замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

Она подчеркнула – важно сохранить историческую память о событиях прошлого.

«Ежедневно активисты движения «Волонтеры Победы» будут вручать горожанам символы доблести и героизма. Акция начнется на улице Баумана и будет продолжена в городских парках и скверах до 9 мая включительно», - пояснила замруководителя исполкома.

По ее словам, масштабная подготовительная программа празднования дня Победы в Казани включает в себя порядка 130 мероприятий: акции и флешмобы с участием молодежи, конкурсы, концерты, тематические классные часы в школах, выставки и спортивные соревнования.

