Акция «Финишируй без потерь», призванная сформировать культуру безопасности, проходит на Казанском марафоне – 2026

На Казанском марафоне – 2026 развернулась масштабная профилактическая акция «Финишируй без потерь». Проект призван привить системный подход к воспитанию молодежи через спорт, укрепить в обществе неприятие идеологии терроризма и сформировать культуру безопасности у подрастающего поколения Республики Татарстан и других регионов России.

Подробностями реализации этой инициативы поделилась с «Татар-информом» Елизавета Гонзова, руководитель проекта «Мы – это мир» Академии творческой молодежи РТ. Она рассказала о работе интерактивной зоны, ставшей одной из заметных точек притяжения спортивного праздника.

По словам Елизаветы, их команда подготовила глубокую интеграцию в программу марафона, чтобы важная информация дошла до каждого бегуна.

«Мы установили сегодня на Казанском марафоне баннер "Финишируй без потерь" – это лозунг, с которым мы пришли на этот марафон. В рамках нашей интеграции в него у 3 и 10 километров (дистанции в программе 2 мая – прим. «Т-и») у участников Казанского марафона в стартовых пакетах есть наши буклеты под тем же лозунгом "Финишируй без потерь"», – пояснила она.

В этих материалах организаторы собрали практические советы по защите от самых актуальных угроз современности.

«Внутри мы рассказали об актуальных видах мошенничества, о том, как вообще защищаться от мошенников, что делать, если ты уже попался, ну и, конечно же, основные контакты, куда можно обратиться при каких-то серьезных ситуациях», – рассказала Елизавета Гонзова.

Особое внимание в просветительской работе уделяется тому, как не стать инструментом в руках преступников. Как подчеркнула Гонзова, последствия могут быть фатальными:

«Более того, мы показали, что мошенники могут сделать тебя не только жертвой, но и соучастником преступления, за которое светит настоящий уголовный срок. Поэтому мы в рамках Казанского марафона с помощью своей точки просвещаем, профилактируем и говорим на важные темы в простом интерактивном формате».

Для гостей и участников марафона Академия творческой молодежи подготовила увлекательный интерактив – так называемые спринт-викторины.

«У них есть или в физическом формате просто вопросы, или можно зайти, например, через QR-код, он ведет на наши тесты, специально разработанные для казанских марафонцев. Соответственно, здесь проходят вопросы, всего 10 вопросов, в конце выдаются рекомендации», – уточнила руководитель проекта.

Работа зоны организована максимально открыто и добровольно: активисты просто предлагают прохожим проверить свой уровень «безопасного мышления».

«Мы спрашиваем: "Не желаете узнать ли свой уровень безопасного мышления? Как вы можете справиться с мошенниками?" Но здесь все, конечно, в добровольном формате. Мы никого не заставляем. Ну а в благодарность даем небольшую нашу сувенирную продукцию в виде стикеров и буклетов, если вдруг это гости, а не те, кто сегодня бежит».

Завершить знакомство с акцией участники могут в фотозоне, сделав снимок на память рядом с ярким баннером проекта.