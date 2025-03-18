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Общество 18 марта 2025 15:22

Акция «Чистые леса» стартует в апреле в Татарстане

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Республиканская акция по охране природы «Чистые леса Татарстана» стартует 14 апреля по всей республике. Мероприятия пройдут в два этапа, сообщил сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ глава татарстанского Минлесхоза Равиль Кузюров.

«Акция пройдет с 14 апреля по 14 июня и с 8 сентября по 8 ноября. Запланированы разнообразные мероприятия, направленные на очистку лесного фонда республики от твердых коммунальных отходов, а также от сухостоя и валежника. Планируется обустройство аншлагов, информационных щитов и мест отдыха, чтобы сделать наши леса более комфортными и безопасными для граждан», - рассказал он.

В 2024 году участники акции «Чистые леса Татарстана» собрали и вывезли из лесного фонда 900 кубометров твердых бытовых отходов. Также сложили в кучи на перегнивание более 5 тыс. кубометров сухостоя и валежника.

#Экология #равиль кузюров #чистые леса татарстана #минлесхоз рт
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