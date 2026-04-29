Общество 29 апреля 2026 15:40

Акция «Бессмертный полк онлайн» запущена в мессенджере МАКС

В мессенджере МАКС запущена акция «Бессмертный полк онлайн», сообщает РИА Новости.

В сообщении мессенджера при переходе в бот пользователей призывают присоединиться к движению в память о поколении участников Великой Отечественной войны. Отмечается, что миллионы семей объединяет одна история, и предлагается добавить своих родственников-героев в онлайн-формат «Бессмертного полка».

Принять участие может любой желающий. Для этого необходимо перейти по ссылке в чат-бот платформы «Макс», начать с ним диалог и нажать кнопку «Принять участие».

После этого пользователю предлагается заполнить анкету героя, указав его фотографию, личные данные, дату смерти и боевой путь.

#мессенджер Max #акция бессмертный полк #Год воинской и трудовой доблести
На «Казаньоргсинтезе» прошел конкурс среди лабораторий ПФО «Эко-прицел»

В Татарстане вновь ожидаются дождь и мокрый снег, ветер немного утихнет

