Акционеры «Таттелекома» решили направить на выплату дивидендов 75% чистой прибыли

ПАО «Таттелеком» опубликовало информацию о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров. В их числе согласование рекомендации совета директоров о выплате дивидендов в объеме 75 % чистой прибыли по результатам 2023 года.

В собрании приняли участие акционеры, которые обладают в совокупности 18 639 872 900 размещенными голосующими (обыкновенными) акциями ПАО «Таттелеком», что составляет 89,4257 % их общего числа. Таким образом был обеспечен кворум для проведения общего собрания акционеров ПАО «Таттелеком».

Согласно решению акционеров, на выплату дивидендов будет направлено 75 % чистой прибыли за прошедший год – 1 018 645 126,67 руб. (0,04887 руб. на 1 акцию) – эта сумма фактически равна прошлогоднему значению. По-прежнему более 1 млрд руб. компания направит акционерам, несмотря на снижение чистой прибыли по сравнению с итогами 2022 года (за 2023 год составила 1 358,1 млн руб., в 2022 году – 1 513,9 млн руб.).

Также установлена дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 27 мая 2024 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – до 10 июня 2024 года. Срок выплаты другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 2 июля 2024 года.

Акционеры также утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Таттелеком» по результатам 2023 года, избраны составы совета директоров и ревизионной комиссии компании, назначена аудиторская организация для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год. Также был утвержден в новой редакции Устав компании.

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