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Экономика
23 июня 2022  05:55

Акционеры «Татнефтехиминвест-холдинга» решили не выплачивать дивиденды

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Акционеры АО «Татнефтехиминвест-холдинг» решили не распределять прибыль по итогам 2021 года. Прибыль в размере 284,2 млн рублей будет направлена на дальнейшее развитие компании.

Такое решение принято по итогам заочного  годового собрания акционеров. Голосование проходило до 17 июня, говорится в сообщении на сервере раскрытия корпоративной информации.

Голосованием также утвержден состав совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». В него вошли Президент Татарстана Рустам Минниханов, премьер-министр РТ Алексей Песошин, и.о. министра промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, руководитель АИР РТ Талия Минуллина, гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов.

Также в совете Айнур Айдельдинов, Марат Айзатуллин, Дарья Борисова, Эдуард Галеев, Ренат Галиев, Зуфар Гараев, Михаил Карисалов, Дмитрий Конов, Эльбрус Магдеев, Фарид Минигулов, Ринат Сабиров, Илшат Салахов, Дмитрий Самаренкин, Айрат Сафин, Ленар Сафин, Валерий Сорокин, Рифнур Сулейманов, Шафагат Тахаутдинов, Ильшат Фардиев, Раузил Хазиев, Ильдар Халиков, Мидхат Шагиахметов, Тимур Шагивалеев, Роман Шайхутдинов, Альберт Шигабутдинов и Рафинат Яруллин.

Накануне прошло первое заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг». Председателем совета на нем переизбран Президент РТ Рустам Минниханов.

#Татнефтехиминвест-холдинг #прибыль
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