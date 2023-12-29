Акционеры «Магнита» решили выплатить дивиденды

Акционеры ПАО «Магнит» приняли решение выплатить дивиденды по акциям компании.

Как сообщили на сайте ритейла, на выплату дивидендов своим акционерам направят 42 000 726 736 рублей. На каждую акцию при этом придется 412,13 рубля дивидендов.

Список лиц, которые имеют право получить долю от прибыли, определят 11 января 2024 года. Выплату зачислят на счет номинальным держателям ценных бумаг не позже 25 января, а другим зарегистрированным в реестре акционерам – не позднее 15 февраля.