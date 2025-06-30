Акционеры «Казаньоргсинтеза» одобрили дивиденды за 2024 год в размере 7,4 млрд рублей

Акционеры «Казаньоргсинтеза» (входит в СИБУР) одобрили выплату дивидендов за 2024 год в размере 7,4 млрд рублей. Об этом стало известно на годовом заседании собрания акционеров предприятия.

Дивиденды на одну обыкновенную акцию общества составят 4 рубля 15 копеек, в сумме 7,408 млрд рублей. Дивиденды на одну привилегированную акцию составят 0,25 рубля, в сумме 29,899 млн рублей. На дивиденды «Казаньоргсинтез» направит 70% от чистой прибыли, полученной за 2024 год (10,6 млрд рублей).

«Прибыль, не распределенную в виде дивидендов, предприятие направит на финансирование операционной и инвестиционной деятельности», – отметил генеральный директор компании Айрат Сафин.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлена на 10 июля 2025 года.