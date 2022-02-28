Акционеры инвестировали в УБРиР 3 млрд рублей

Акционеры внесли 3 млрд рублей в капитал Уральского банка реконструкции и развития. Докапитализация поддержит темпы развития бизнеса, увеличит возможности по кредитованию, усилит надежность и устойчивость банка.

Всего за последние двенадцать месяцев Уральский банк реконструкции и развития получил от акционеров 6,2 млрд рублей. На данный момент собственный капитал УБРиР превысил 20 млрд рублей.

Докапитализация является рациональным шагом по реализации долгосрочной стратегии, направленной на развитие бизнеса УБРиР, повышение надежности и дальнейшее укрепление позиций на банковском рынке.

«В феврале завершился очередной этап расширения собственных средств, в ходе которого мы получили от акционеров в общей сложности 6,2 млрд рублей. Увеличение капитала не только повышает устойчивость банка, но и расширяет наши возможности по кредитованию и розничных клиентов, и корпоративного бизнеса. Усиление капитала и гибкая IT-инфраструктура банка позволяют УБРиР предоставлять клиентам высокотехнологичный финансовый сервис на уровне лидеров рынка», — отметил президент банка Антон Соловьев.

УБРиР входит в список 30 крупнейших банков России по активам (по данным «Интерфакс-ЦЭА», АЦ «Эксперт» за 2020 год). Регулятор включает УБРиР в число значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг. Несколько лет подряд банк входит в сотню самых надежных кредитных учреждений России по версии журнала Forbes. В 2022 году международное агентство Standard & Poor’s (S&P) подтвердило «стабильный» прогноз по рейтингу УБРиР и присвоило банку долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги на уровне «B/B».

По состоянию на 30 сентября 2021 года активы финансовой группы «УБРиР» (входят ПАО КБ «УБРиР» и АО «ВУЗ-банк») составляли 355,7 млрд рублей, пассивы — 337,8 млрд рублей, капитал — 17,9 млрд рублей по МСФО.

УБРиР имеет аккредитацию государственного Агентства по страхованию вкладов на выплаты вкладчикам банков, в отношении которых произошел страховой случай. В октябре 2015 года УБРиР был выбран АСВ в качестве инвестора для финансового оздоровления «ВУЗ-банка». Офисная сеть банка охватывает 46 регионов страны. Собственная банкоматная сеть вместе с банками-партнерами насчитывает более 20 тыс. устройств.