Акции Сбербанка упали на 7% после решения не выплачивать дивиденды

Акционеры Сбербанка решили не выплачивать дивиденды за 2021 год. После этого решения акции банка упали на 7%.

В момент наибольшего падения стоимость одной акции составляла 125,11 рубля. К моменту написания заметки бумаги Сбербанка отыграли часть цены. На 14:51 она составляет 128,91 рубля, уровень снижения стоимости акций составляет уже только 2,94%.

Владельцы привилегированных акций при невыплате дивидендов по ним получают право голоса на следующем собрании. Основной акционер Сбербанка, государство, даже с учетом размытия голосов сохранит контрольную долю (50% плюс 1 акция).

Ранее стало известно о решении акционеров «Газпрома» отказаться от выплаты рекордных дивидендов по итогам прошлого года. После этого акции упали почти на 30%.