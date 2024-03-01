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Акции по Детской карте жители: бесплатный билет в парк аттракционов и 10% кешбэка
Ак Барс Банк проводит 2 акции по Детской карте жителя Республики Татарстан для детей от 6 до 18 лет.
Первая — «Репетиция взрослой жизни». Оплачивайте по карте и возвращайте 10% кешбэком — до 1 000 рублей ежемесячно. Кешбэк вернется за покупки в категориях «Кинотеатры», «Предприятия быстрого питания», «Супермаркеты, универсамы», «Прочие специализированные продовольственные магазины», «Оптово-розничные магазины (склады), гипермаркеты, маркетплейсы» и «Боулинг». Вознаграждение будет начислено по итогам каждого расчетного периода.
Вторая — «Праздник аттракционов». Клиенты оформившие Детскую карту жителя РТ получат для ребенка бесплатный билет на посещение парка развлечений в «MazaPark» https://mazapark.ru/ в городе Казань. Билет-промокод будет обмениваться предъявителем на кассе парка развлечений.
Акции продлятся до 30 апреля 2024 года.
Детскую карту могут оформить родители дополнительно к Карте Жителя Республики Татарстан в мобильном приложении, на официальном сайте и любом отделении банка. Карта оформляется на имя юного татарстанца, а счет на имя родителя. Карта бесплатна в обслуживании и по ней можно установить лимиты на расходные операции. Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК
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