Котировки акций НКНХ и Оргсинтеза растут на фоне новостей о сделке «Сибура» и ТАИФа

К концу дня на Московской бирже резко выросли котировки акций компаний, входящих в структуру холдинга ТАИФ. На 18.00 акции Казаньоргсинтеза подорожали на 6,5%, Нижнекамскнефтехима — на 4,3%.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что компании СИБУР и «ТАИФ» приступили к объединению нефтегазохимических бизнесов.

Процесс подразумевает создание на базе ПАО «СИБУР Холдинг» компании, 15% доли в которой получат действующие акционеры АО «ТАИФ». Взамен ТАИФ передаст контрольный пакет акций группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий.