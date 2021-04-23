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ТАИФ и СИБУР приступили к объединению нефтегазохимического бизнеса
ТАИФ и СИБУР приступили к объединению нефтегазохимического бизнеса
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Ру Тат
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23 апреля 2021  18:10

Котировки акций НКНХ и Оргсинтеза растут на фоне новостей о сделке «Сибура» и ТАИФа

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К концу дня на Московской бирже резко выросли котировки акций компаний, входящих в структуру холдинга ТАИФ. На 18.00 акции Казаньоргсинтеза подорожали на 6,5%, Нижнекамскнефтехима — на 4,3%.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что компании СИБУР и «ТАИФ» приступили к объединению нефтегазохимических бизнесов.

Процесс подразумевает создание на базе ПАО «СИБУР Холдинг» компании, 15% доли в которой получат действующие акционеры АО «ТАИФ». Взамен ТАИФ передаст контрольный пакет акций группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий.

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