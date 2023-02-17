Акции «Казаньоргсинтеза» выросли на 24% после заявлений гендиректора об итогах 2022 года

Обыкновенные акции «Казаньоргсинтеза» сегодня взлетели на Московской бирже после заявлений гендиректора Айрата Сафина о работе предприятия за прошлый год на заседании коллегии министерства экономики РТ.

Обыкновенные акции, по данным на 12.40 мск, выросли на 24%, до 110,6 рубля за бумагу (в моменте рост достигал 32% по сравнению с ценой закрытия 16 февраля), привилегированные – на 6%, до 30,4 рубля.

Сафин, в частности, сообщил, что мощности компании были дозагружены до 100% за счет сжиженных углеводородных газов, поступивших с других предприятий группы «СИБУРа». В результате выпуск продукции на «Казаньоргсинтезе» в 2022 году вырос на 6% и превысил 1 млн тонн.

Директор также отметил, что 2022 год «стал исторически максимальным для предприятия по получению чистой прибыли». Однако ее размер он не назвал.

За предыдущие годы самый большой объем прибыли предприятие получило по итогам 2021 года, она составляла 24,9 млрд рублей.

По информации предприятия, налоговые отчисления компании в прошлом году выросли в 1,5 раза, причем, в большей степени за счет отчислений в федеральный бюджет.