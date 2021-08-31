Акции КАМАЗа за три дня подорожали с 75 до 115 рублей

Стоимость акций КАМАЗа составляет 115 рублей, говорится в данных Московской биржи. По данным на 17.30, котировки выросли на 27%. В течение дня рост доходил до 40%, котировки достигали 132 рублей.

27 августа стоимость акций составляла 75 рублей.

Рост котировок отмечается на фоне позитивного отчета компании за первое полугодие этого года. Согласно отчету, выручка компании за этот период составила 118,85 млрд, что на 40% больше показателя за тот же период 2020 года.

Чистая прибыль КАМАЗа выросла в 124 раза — до 3,97 млрд против 32 млн годом ранее.