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Ру Тат
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Экономика
31 января 2023  15:10

Акции КАМАЗа взлетели на 21%, компания поясняет это стабильной работой в условиях санкций

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Стоимость акций КАМАЗа на Московской бирже выросла сегодня на 21%. Это связано с тем, что, несмотря на сильное санкционное давление на страну и российские компании, татарстанская организация продолжила вести стабильную деятельность. 

По данным торговой площадки на 14.40 мск, цена одной акции составляла 108,2 рубля. В течение дня стоимость одной бумаги возрастала до 111 рублей.

«Рост акций КАМАЗа мы связываем со стабильной работой компании в условиях беспрецедентных санкций, введенных против нее, продолжением реализации инвестиционных проектов, которые направлены на инновационное развитие компании. Также КАМАЗ прочно удерживает лидерство на рынке продаж грузовиков, где заметно обострилась конкуренция. Все это добавляет уверенности инвесторам и обеспечивает рост капитализации компании», – прокомментировал взлет стоимости акций руководитель пресс-службы предприятия Олег Афанасьев.

#камаз #Московская биржа
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