Акции КАМАЗа после возобновления торгов на бирже выросли на четверть

Акции компании «КАМАЗ» после возобновления торгов в понедельник выросли на 25% ­– до 101,5 рубля за бумагу, следует из данных Московской биржи.

Обыкновенные акции «Казаньоргсинтеза» выросли на 4% – до 76,7 рубля, привилегированные снизились на 4% – до 16,8 рубля.

Обычные акции «Нижнекамскнефтехима» подешевели на 7%, до 85,6 рубля, «префы» – на 8%, до 68,3 рубля.

Простые акции «Татнефти» снизились на 6,4% – до 399,8 рубля, привилегированные – на 0,2%, до 318 рублей.

Индекс Мосбиржи за день сократился на 2% – до 2 тыс. 431 пункта.

Банк России с понедельника разрешил торговлю всеми российскими акциями. Торги продолжались с 09:50 до 13:50 мск. При этом был установлен запрет коротких продаж.