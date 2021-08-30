Акции КАМАЗа на бирже подорожали на 17%

Акции «КАМАЗа» на Московской бирже подорожали в понедельник на 17,5% — до 95 рублей за акцию.

Бумаги предприятия начали дорожать в пятницу после публикации отчета по международным стандартам, 27 августа акции выросли на 7,7%.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль КАМАЗа по МСФО в первом полугодии 2021 года составила 3,969 млрд рублей против 32 млн рублей годом ранее. Консолидированная выручка увеличилась на 40% — до 118,9 млрд рублей. Показатель EBITDA за первые шесть месяцев увеличился в 1,8 раза — до 10,996 млрд рублей.

«Главный драйвер роста финансовых показателей — увеличение продаж грузовых автомобилей на 45% по сравнению с шестью месяцами 2020 года. Всего на внутреннем и внешнем рынках было реализовано 21,6 тыс. грузовых автомобилей. <…> ПАО „КАМАЗ“ остается неизменным лидером рынка грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн, компании принадлежит 47% данного рынка», — сообщала пресс-служба.