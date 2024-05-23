Акции «Газпрома» на Мосбирже упали до минимума с февраля 2022-го

В четверг, 23 мая, в 12:35 мск акции компании «Газпром» упали до 134,41 рубля за одну ценную бумагу. Таких минимумов котировки не достигали с 24 февраля 2022 года. В моменте они снизились более чем на 3,5%, следует из данных на Мосбирже.

Причем по состоянию на 15:10 мск акции «газового гиганта» не сильно восстановились – до 135,45 рубля на акцию.

Ранее в кабинете министров говорили, что директива правительства РФ своим представителям в совете директоров «Газпрома» предполагает не выплачивать дивидендов по итогам работы компании в 2023-м. Из-за такого решения акции снизились в стоимости с 155,77 рубля до 134,3 рубля за бумагу (-13,78%).

Напомним, до этого «Газпром» опубликовал финансовый отчет по МСФО за 2023 год. Выручка компании снизилась на 27% год к году после двухлетнего роста.

«Газпром» — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % акций которой принадлежит государству. Является холдинговой компанией Группы «Газпром». Непосредственно ПАО «Газпром» осуществляет только продажу природного газа и сдаёт в аренду свою газотранспортную систему.