Акции двух татарстанских компаний попали в российский халяльный биржевой индекс

Индекс исламских инвестиций появился на Московской бирже, следует из сообщения торговой площадки.

Индекс рассчитывается на основании стоимости акций 15 российских компаний. В него вошли бумаги двух предприятий из Татарстана – обыкновенные акции «Татнефти» и «Таттелекома».

Индекс создан с учетом принципов ведения финансовой и другой экономической деятельности, одобряемых шариатом – совокупностью предписаний и правил, обязательных для мусульман.

Ценные бумаги компаний, вошедших в индекс, прошли процедуру проверки на соответствие принципам исламской экономики.

Кроме того, был запущен Индекс исламских инвестиций полной доходности. Он также учитывает требования шариата в части обращения с дивидендами. Так, любая часть дохода, полученного от деятельности, не соответствующей принципам шариата, может быть выплачена благотворительной организации и таким образом «очищена». Для «очистки» дивидендов с помощью специального коэффициента рассчитывается сумма, вычитаемая из дохода. Таким образом, инвестор получает дивиденд за вычетом этой суммы.

Расчет значений ценового индекса осуществляется с периодичностью один раз в пять минут в течение основной торговой сессии. Расчет значений индекса полной доходности осуществляется с периодичностью один раз в день по итогам основной торговой сессии.