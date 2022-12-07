«Акцент на локализации»: Минниханов открыл Татарстанский машиностроительный форум

При развитии машиностроительной отрасли важно делать акцент на локализации производства и находить новых отечественных поставщиков компонентов. Это позволит достичь целей технологического суверенитета для всей страны. Такое мнение на открытии Татарстанского машиностроительного форума высказал Президент РТ Рустам Минниханов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он напомнил, что это масштабное отраслевое событие уже во второй раз проходит на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо».

«Это эффективный инструмент маркетинга и площадка налаживания новых стратегических контактов. Здесь собираются все важнейшие игроки отраслевого рынка: эксперты, ученые, официальные лица. Татарстан уделяет особое внимание организации подобных мероприятий, поскольку мы нацелены на долгосрочное сотрудничество, высокое качество и поддержание делового имиджа», — обратился к участникам форума Рустам Минниханов.

По словам Президента Татарстана, на сегодняшний день одним из стратегических направлений развития республики является сокращение доли сырьевых отраслей промышленности за счет развития высокотехнологичных производств, а также модернизация экономики через инновации и инвестиции.

«Перед нами стоит задача обеспечения технологического суверенитета страны. Крайне важно сделать акцент на локализации производимого продукта, поиске новых поставщиков среди отечественных производителей», — подчеркнул Минниханов.

Он отметил, что в Татарстане машиностроение представлено производством легковых и грузовых автомобилей, спецтехники, авиа- и вертолетостроением, судостроением. Объем отгруженной машиностроительной продукции достиг 800 млрд рублей. Это составляет пятую часть от общего объема отгружаемой промышленной продукции.

«Мы активно работаем над внедрением на предприятиях современных методов управления производством, их техническим перевооружением. Уверен, форум будет способствовать расширению кооперации и торговли, внедрению инновационных технологий и заключению новых контрактов», — резюмировал Рустам Минниханов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Слова Президента РТ дополнил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, который отметил важность развития деловых связей между регионами России в сфере машиностроения.

«Донбасс пока еще находится в сложных условиях, но мы понимаем, что его потенциал будет полезен в целом для развития нашей Родины. Бытует мнение, что Донбасс — это только про уголь и металлургию. Но на самом деле, и машиностроительное направление всегда было одним из приоритетных», — заключил Денис Пушилин.

После окончания официального открытия Рустам Минниханов и Денис Пушилин осмотрели обширную выставочную экспозицию форума. Среди стендов выставки в этом году были представлены высокоточные станки, материалы и технологии, применяемые в отечественном машиностроении.