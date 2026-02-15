Акатьева и Каспранов выступили на «Ледниковом периоде» под песню «Туган як»

Акатьева и Каспранов дарят чак-чак Загитовой

Фото: скриншот видео Первого канала

Фигуристка Софья Акатьева и актер Артур Каспранов выступили на шоу «Ледниковый период» под песню «Туган як» в исполнении Васили Фаттаховой. Видео татарского номера опубликовано на сайте Первого канала.

После замечания ведущей шоу Алины Загитовой, что в истории «Ледникового периода» еще не было номера на татарскую тему, Артур Каспранов признался, что идея подготовить такое выступление возникла у него.

«Я подумал, круто будет сделать [номер] под татарскую песню, причем она крутая. Я хотел бы, чтобы вся Россия о ней знала, потому что у нас она такая народная, мы все ее очень любим, все знают ее наизусть», – пояснил артист.

Затем Каспранов и Акатьева подарили Загитовой, тренерам и судьям чак-чак из Башкортостана (мать Акатьевой –татарка родом из Уфы – прим. Т-и).