Акарицидную обработку парков и скверов Казани хотят завершить к 1 июля

В столице Татарстана к 1 июля планируют полностью завершить акарицидную обработку открытых пространств. На данный момент сотрудниками уже обработано 335 га территории – это 81,78% от плана, пишет пресс-служба мэрии Казани.

Уточняется: чтобы провести акарицидную обработку нужны определенные погодные условия: работы проводятся не раньше, чем через 3 дня после выпадения осадков и не позднее, чем за три дня до дождя. В этом году из-за большого количества снега минувшей зимой и дождей весной обработку начали позже обычного – 23 апреля.

По словам ИО главврача Дезинфекционной станции Казани Евгения Шарапова, территории для проведения противоклещевой обработки определяет Управление Роспотребнадзора по РТ. В этом году в список попали парки, скверы, лесные и зеленые зоны общей площадью 409 га. Все они закреплены за дирекцией парков и скверов столицы Татарстана и комитетом внешнего благоустройства исполкома Казани. Работы уже провели в Горкинско-Ометьевском лесу, лесопарках «Лебяжье» и «Дубрава», а также на других участках.

Отмечается, что все парки, где осуществляют распыление акарицидных средств, обрабатывают и от грызунов. Эта часть работ выполнена на 84,88% или на 1508 га площади. До конца июня такую обработку сделают в сквере 100-летия строительной отрасли РТ, парке «Комсомолец», сквере по улице Гвардейской, зеленой зоне на Красной Позиции и лесном массиве Соловьиная роща.